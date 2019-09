Forest Bathing, per connettersi con la natura dentro e fuori

Due giorni di full immersion in un luogo magico situato a 1.500 metri di altezza sul livello del mare, ma a soli 45 minuti dalla costa del Levante Ligure. Lontano dalla routine quotidiana, si potrà staccare la spina e prendersi il proprio tempo. Il setting naturale di Pratomollo, attraversato da secoli di storia, non sarà semplicemente il contesto in cui svolgerai le attività che ti vedranno protagonista, ma avrà un ruolo attivo nel portarti nuova energia, consapevolezza e benessere.

Le parole chiave saranno ascolto, ricerca del piacere, presenza, attenzione allertata, apertura e intenzione. Lavorerai su connessione, valori, obiettivi, risorse interiori e tanto altro ancora. Ti metterai in contatto con la tua parte più antica e saggia e proverai l’ebrezza di sentirti aquila.

DESTINATO A: Persone impegnate in percorsi di crescita personale, di cambiamento, di ricerca di significato, di scopo o di ruolo. Persone che intendono sviluppare maggiore senso di connessione, o che vogliono uscire dalla routine per dedicare due giorni a sé stesse e al proprio benessere fisico e mentale.

RISULTATI ATTESI. Benessere diffuso, leggerezza, pace e armonia. Maggiore consapevolezza di chi sei e che cosa è veramente importante per te. Ritrovato senso di connessione e scopo. Rinnovata energia e fiducia in te stesso. Nuova prospettiva dalla quale guardare la tua vita e il mondo intorno a te. Chiarezza sui valori, risorse e obiettivi.

COSTI. Il costo del workshop è di € 149,00 (IVA inclusa). La tariffa è relativa al solo prezzo del workshop, con saldo richiesto al momento della prenotazione. Quota rimborsabile per intero fino a sabato 21 settembre.

Pernottamento in mezza pensione presso il rifugio al costo di € 50,00 (bevande escluse) in camere multiple servite da quattro bagni in comune (saldo direttamente in loco). Il rifugio fornisce cuscino con federa in cotone, lenzuolo sotto in cotone e coperta/piumone, ma non fornisce la biancheria da bagno. È obbligatorio il sacco letto (nel caso è possibile noleggiarlo al rifugio al costo di € 3,00). Possibilità di pranzare alla carta sabato e domenica (disponibilità menù vegetariano o vegano, previa richiesta al momento della prenotazione).

INFORMAZIONI DI SERVIZIO. Ritrovo ore 9.30 di sabato 28 settembre 2019 c/o il Rifugio Pratomollo Monte Aiona. Conclusione del workshop prevista per domenica 29 ore 16.45 circa. Portare una penna e un blocco per gli appunti. Si consiglia di munirsi di un cambio completo, abbigliamento a cipolla, k-way, mantellina per la pioggia.

PRENOTAZIONI. Per info e prenotazioni, puoi visitare la nostra pagina Facebook "Go and Ply Srl. Life & Business Coaching", oppure contattarci al numero 347 330 2664 (anche via whatsapp). In alternativa, scrivici all'indirizzo e-mail g.puie@goandply.com.

Workshop organizzato in collaborazione con Consorzio Ospitalità Diffusa Una Montagna di Accoglienza nel Parco.

Prenotazione obbligatoria.