Forest bathing al parco urbano delle Mura e dei Forti di Genova

Nel Parco urbano delle Mura e dei Forti di Genova, sul sentiero che collega Forte Sperone e Forte Puin, si potrà vivere un’esperienza di profonda connessione con la Natura.

Questo nuovo workshop a due passi dalla città avrà come tema centrale i confini della propria zona di comfort. Si avrà l’opportunità di osservare la vita da una nuova prospettiva e di scegliere su quale area focalizzare il lavoro. Si definiranno i propri obiettivi e il piano d’azione che si intende mettere in atto per rendere la vita ancora più confortevole. Sullo sfondo la pratica del Forest Bathing per regalarti benessere, pace e armonia.

DESTINATO A. Chi è intenzionato ad esplorare e potenziare i confini della propria zona di comfort, per vivere una vita più piacevole, con maggiore felicità e controllo. Chi vuole prendersi un po' di tempo per osservarsi da una nuova prospettiva. Chi cerca un’esperienza immerso nella natura per trovare un po' di sollievo e benessere dalla routine quotidiana.

RISULTATI ATTESI. Una nuova prospettiva del proprio presente e consapevolezza di quali siano le aree della vita su cui intervenire. Potenziamento dei propri confini. Definizione di un piano di azione per raggiungere gli obiettivi prefissati e perseguire la trasformazione desiderata. Serenità e benessere.

PAGAMENTO. Per motivi organizzativi, si può effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, oppure in contanti direttamente in loco, a fronte del quale sarà emessa regolare fattura.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO. Ritrovo in Via del Peralto, nei pressi del cancello dal quale si accede al sentiero (a circa 1 km dal Parcheggio Parco Righi). Conclusione del workshop prevista intorno alle ore 13.30. Portare penna e blocco per appunti. Indossare abiti comodi. Percorso ideale anche con scarpe da ginnastica. Si consiglia di k-way e/o mantellina per la pioggia.

