Forchette Foreste: gastronomia da tutto il mondo nel centro storico

Otto paesi da scoprire attraverso la degustazione itinerante in sette tappe. Dall’antipasto al dolce passando in quattro continenti per far di nuovo incontrare Genova e il mondo.

Domenica 29 settembre grazie a "Forchette Foreste" sarà una giornata dedicata ad alcune fra le eccellenze della gastronomia etnica mondiale presenti sul territorio del centro storico genovese.

Come funziona

Per partecipare occorre acquistare la speciale card in vendita nei locali aderenti o sul sito di Contatto Genova al prezzo di 25 euro.

Per i bimbi fino ai 12 anni una special card acquistabile direttamente alla partenza al prezzo di 12 euro

Domenica sono previste 3 fasce di partenza: 12-14, 14-18 e 18-20. L'evento termina alle ore 22:00

Il punto di partenza sarà in ​piazza San Lorenzo dove i partecipanti potrannoritirare il kit per iniziare la saporita avventura.

Locali aderenti

1. Jalapeño, Genova - Spagna

2. O Boteco do Bonde Amarelo - Portogallo

3. Nabil Ristorante Arabo - - Giordania

4. Ristorante Jamila-Cucina Italiana & Senegalese - Africa

5. Ristorante Veracruz - Messico

6. Kowalski - Polonia

7. MaddAlive - Albania e Bangladesh

Bevande

1. Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta

2. Koto Ramen - A Rumènta

3. Scurreria Beer and Bagel

4. Tazze Pazze Caffetteria Gourmet