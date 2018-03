"Follie del varietà" all'Antica Vetreria del Molo

Mercoledì 7 marzo alle ore 21 presso l'Antica Vetreria del Molo in Vico chiuso Gelsa 8r, Andrea Benfante e Anna Giarrocco porteranno in scena il loro spettacolo Follie del Varietà tra sketch comici, canzoni buffe, cavalli di battaglia, dai Salamini a Fortunello di Petrolini, dal Gagà e la Sciantosa, ai De Rege a Gastone.

L'atmosfera è quella di Café Chantant, dove il pubblico mangiava e beveva letteralmente in faccia agli artisti. Forse non erano tempi esattamente facili per gli artisti del varietà, ma era una grande palestra.

Cavalcando fra i decenni del '900, ci troveremo di fronte ai Salamini di Ettore Petrolini, innovatore ed inventore del non-sense all'amatriciana e alle esibizioni – un vagamente osé – delle sciantose o delle divette che facevano girare la testa agli avventori dei locali del tempo.