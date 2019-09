Un fluttuante ponte di sogni: visita guidata

In occasione della visita guidata "Un fluttuante ponte di sogni" al Museo d'Arte Orientale Chiossone, domenica 22 settembre alle 16 si andrà insieme alla scoperta di sensibilità e tracce di memoria di una terra lontana. Statue esplorabili tattilmente da persone non vedenti

Visita replicabile tutti i giorni anche per piccoli gruppi.

Costo della visita guidata: adulti Euro 10,00 ed Euro 5,00 fino a 18 anni

Biglietto d’ingresso gratuito per i residenti

Prenotazione obbligatoria

SMS/WhatsApp 328 4222168 (guida abilitata)

A cura di Dalet Tracce di Memoria