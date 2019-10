Flash MOG: cooking show musicale con Gianmaria Aliverta

Dopo il successo della prima edizione, torna il SempreVerdi Festival: sabato 26 ottobre arriva un altro appuntamento della kermesse con il "Flash MOG", al Mercato Orientale di Genova, dalle 17,30.

Si tratta di un cooking show musicale, evento fuori dagli schemi ideato e condotto da Gianmaria Aliverta, affermato regista d’opera, abilissimo cuoco e grande conoscitore di Verdi.

Quali erano i piatti preferiti del Maestro, noto buongustaio? Ad affiancare Aliverta in questo viaggio culinario sarrano gli artisti di Voce AllOpera, da lui fondata nel 2013 ed oggi realtà di riferimento nel panorama lirico italiano per la promozione dei giovani artisti, per l'innovazione degli allestimenti d'opera e per l'attenzione al sociale, alle periferie e al riciclo.

Ingresso gratuito.