Flash mob “floreale” per Euroflora e inaugurazione Genova Art Expo 2018

Inaugura alle 17 di sabato prossimo 21 aprile presso SATURA art gallery, in Piazza Stella, dietro via San Lorenzo, Genova Art Expo 2018 - la 5^ Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli. Un totale di 130 opere - pittoriche, fotografiche e scultoree - di 130 diversi artisti, italiani e stranieri, selezionati tra centinaia, saranno esposte nelle 9 diverse sale distribuite sui 4 piani della suggestiva sede di Satura a Palazzo Stella, edificio cinquecentesco situato nell’omonima piazza nel cuore del centro storico genovese, a pochi passi dalla Cattedrale di San Lorenzo. Musica, bollicine e un particolare flash mob floreale, per salutare la concomitante apertura di Euroflora, renderanno questo evento particolare ed unico nel suo genere, coniugando arte, cultura e divertimento.

Un appuntamento a cui tutta la cittadinanza, e non solo, è invitata a partecipare per scoprire una realtà genovese che ha fatto della promozione dell’arte, degli artisti, della cultura e della bellezza la sua mission. L’appuntamento è quindi per sabato prossimo 21 aprile 2018 dalle ore 17 presso SATURA art gallery in Piazza Stella per l'evento di inaugurazione della 5^ edizione di Genova Art Expo. Seguirà aperitivo gratuito. Ingresso libero. E’ gradito l’abito colorato, a fiori, o, comunque, indossare qualcosa che ricordi i colori dei fiori. Durante l’evento infatti si terrà un particolare flash mob con centinaia di persone che, come tanti fiori colorati, formeranno un gigantesco mazzo di fiori vivente per salutare Euroflora e realizzare un “quadro umano collettivo” multicolore.

La mostra resterà poi aperta fino al 2 maggio 2018 con orario dalle 15 alle 19 dal martedì al sabato, sempre con ingresso libero. “Se pensiamo al concetto di esposizione universale immaginiamo una rassegna delle culture e dei popoli di tutto il mondo o un grande contenitore di idee e di stimoli – spiega il Presidente di Satura Mario Napoli - La manifestazione nasce proprio con quest’intento: creare una vetrina internazionale per i partecipanti, un caleidoscopio di colori in grado di ritrarre la vivacità del panorama artistico contemporaneo per valorizzarne la ricchezza e confrontarne gli esiti”. “Di conseguenza – puntualizza Napoli - il Genova Art Expo si presenta come una vasta piattaforma in grado di ospitare artisti professionisti ed emergenti, per avviare un’indagine tra le più interessanti proposte della realtà artistica internazionale”. Per SATURA art gallery, da oltre vent'anni attiva nel diversificare la riflessione critica sui nuovi percorsi imboccati e sistematizzati nell'ambito dell'arte contemporanea, il Genova ART EXPO è un'esperienza fondamentale nella sua rituale singolarità – aggiunge la curatrice, dottoressa Flavia Motolese, in quanto unico negli effetti è il crocevia artistico culturale che, ad ogni edizione, quest'evento si mostra in grado di produrre all'interno delle iconiche sale di Palazzo Stella”.

In questo modo Genova ART EXPO non delude le aspettative e ad ogni occasione si riconferma in grado di offrire coordinate insostituibili per un pubblico desideroso di riscoprire l'arte nella piena consapevolezza della sua accezione ‘contemporanea’. Arte da ‘sfogliare’, molto liberamente, come un'inedita antologia incentrata sulle diversità metodologico-espressive, curata e sottoscritta da una galleria che è presenza ormai ampiamente assodata sul territorio, nonché ottimamente radicata nel contesto delle arti visive.

ELENCO COMPLETO DEGLI ARTISTI ESPOSTI: Eugenio Alazio, Carla Albertella, Guido Alimento, Domenico Asmone, Nicholas Avanzi, Luisella Bachini, Laura Baiu, Maryam Baniasad, Giacomo Barberis, Giulia Barone, Novella Bellora, Olga Belsito, Wanda Benatti, Mauro Beni, Alessandro Berretta, Fabio Berro, Patrizia Biagini, Graziella Boffini, Giovanna Bondi, Barbara Bosio, Roberta Botturi, Claudio Briano, Rosamaria Brioschi, Maximillian Pierre Bruno, Cristina Calderara Jaime, Guido Campanella, Chris Cann, Luigi Carpineti, Antonella Carraro, Lorenzo Castello, Tina Castrignanò, Paolo Cau, Giuseppe Caudullo, Erick Centeno, Martina Ceravolo, Roberta Ceudek, Giuseppe Chiariello, Gabriella Chizzolini, Antonella Coda, Giuliano Colì, Nicoletta Conio, Paolo Cremonesini, Amos Crivellari, Maria Silvia Da Re, Franco Dallegri, Narciso Dall'Orto, Paola Demontis, Rudy Di Pasquale, Ida Fattori, Saverio Feligini, Rosalba Ferilli, Camilla Ferroni, Franco Forli, Maurizio Forno, Marco Forte, Carmine Galiè, Luciana Gallo, Antonello Gangemi, Marco Gentile, Marco Ghedina, Luca Giardino, Giorgio Gioia, Roberto Grillo, Caterina Grisanzio, Stefano Grondona, Consuelo Hernández, Andrea Iorio, Giò Kaptra, Jürgen Krass, Aldo La Pietra, Lorena Lavezzo, Maria Grazia Lazzari, Francesco Leone, Alessandra Locatelli, Donato Lotito, Sara Luciani, Laura Maineri, Umberto Marangoni, Marta Massone, Paola Meli, Marina Minuto, Walter Morando, Silvio Natali, Gianni Nattero, Lara Nex Oliva, Ada Nori, Martina Pancrazzi, Paolo Pellegrino, Maddalena Pezzoli, Alice Pietrobon, Giuseppe Ponte, Mario Puppo, Niccolò Quaresima, Paolo Remondini, Ri.Chi, Guikni Rivera, Gustaph H. Riviera, Sabina Romanin, Ida Romiti, Alessandro Rossi, Cristina Rossi, Susanna Rosti Rossini, Luigi Rubino, Irene Rung, Alireza Sadvandi, SaGu, Beatrice Sansavini, Dana Santamaria, Erico Santos, Rossella Sartorelli, Anna Maria Scatigna, Antonella Serratore, Rudy Sesti, Si.mon, Giuseppe Siliberto, Roberta Spina, Antonella Stellini, Cristina Tagliazucchi, Luca Tardito, Arielle Thomas, Pino Tipaldo, Flora Torrisi, Mauro Lorenzo Luigi Valentini, Maria Vittoria Vallaro, Gabriella Vinciguerra, Maria Teresa Vittone, Alice Voglino, Zoran Vuckovic, Stefania Zambelli, Alex Zeno.

