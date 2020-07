FitnessWalk sulla passeggiata di Nervi

FitnessWalk è emozione ed energie positiva, walking dinamico, sport e divertimento: un percorso di allenamento adatto a tutti sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi con stazioni di lavoro guidate dai trainer professionisti e musica da ascoltare tramite comode cuffie. L'appuntamento è sabato 25 luglio alle 19.

Un’occasione speciale per tenersi in forma e godersi la città con salti, balli, musica e sorrisi.

Il ritrovo è alle 19 al bar di fronte alla stazione Genova Nervi per la consegna delle cuffie. La partenza è alle 19,30, e il ritorno al punto di partenza è previsto per le 20,40. Le cuffie verranno immediatamente sanificate e pulite per gli eventi successivi.

Costo biglietto: 10 euro

Prenotazioni su www.fitnesswalk.eu