Torna "Fish & djs" con Venus&Bacchus, Amon Lu e Filoq

Tonalità ambient, fritture di pesce, suoni groove e house music per la valorizzazione del territorio genovese. Prosegue venerdì 31 maggio (ore 18) “Fish & Djs”, viaggio in musica tra i banchi del Mercato dei pescatori della Darsena (Calata Vignoso). Protagonisti del terzo appuntamento della rassegna targata Electropark sono Venus&Bacchus, Amon Lu e FiloQ. “Fish & Djs”, organizzato dall’associazione culturale Forevergreen.fm in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria e il Comune di Genova continua il 14 e il 28 giugno e il 12 luglio.

"Fish & Djs" è nato dall'intento di coinvolgere più figure e realtà possibile nella rivalutazione territoriale, valore fondante di Electropark, festival internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica in programma a ottobre. «Nelle prime due tappe abbiamo capito – racconta Alessandro Mazzone, di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – come pescatori e dj siano una coppia atipica ma ben assortita: due realtà differenti ma unite nel nostro percorso di valorizzazione del territorio genovese con la cultura contemporanea». Al centro del terzo appuntamento di Fish & Djs tre dj: Venus&Bacchus, Amon Lu e FiloQ. «Da Berlino a Genova, passando da Milano e Viareggo: i protagonisti di venerdì 31 maggio - aggiunge - portano i colori di culture di ogni angolo del mondo, tra afro e global beat, jazzy-house, techno e disco music». Per due venerdì al mese, al Mercato dei pescatori della Darsena il calare del sole è accompagnato da sound ricercati e fritture di pesce, preparate col pescato del giorno dai pescatori della Cooperativa Campagna Amica. «Far rete con associazioni, luoghi e persone del territorio - prosegue Mazzone - è il primo passo per rafforzare il processo di rigenerazione culturale, che guida ogni iniziativa targata Electropark. Per due venerdì - conclude - al mese, fino al 12 luglio, coinvolgiamo in "Fish & Djs" diciotto artisti che, fianco a fianco ai pescatori locali, promuovono con la cultura contemporanea il patrimonio cittadino».

Electropark è un progetto di Forevergreen.fm finalizzato a rilanciare il percorso di attivazione e valorizzazione di edifici e luoghi del Centro Storico genovese attraverso la musica elettronica.

L’ingresso è gratuito.

