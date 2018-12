Il First Festival con Marco Faraone all'RDS Stadium

Un altro evento studiato per far scatenare Genova a ritmo di musica dance: il 2 febbraio 2019 torna il First Festival all'RDS Stadium (l'ingresso costa da 10 a 60 euro a seconda della formula scelta).

L'ospite speciale questa volta sarà Marco Faraone, dj e produttore che si è esibito per la prima volta a soli 14 anni, avvicinandosi poi alla musica house degli anni '90.

Faraone ha preso parte a molteplici e famosi festival e tour in giro per il mondo: dopo essersi guadagnato fama sia come residence di fiducia che come headliner itinerante, il dj ha anche lanciato una sua serie di eventi, "Marco Faraone & Friends". L'ultima edizione ha visto 4mila clubbers sulla spiaggia in Sicilia.