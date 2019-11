First Festival all'RDS Stadium: si balla con Ben Klock, Ame e Adiel

Si torna a ballare all'RDS Stadium della Fiumara con un nuovo appuntamento del First Festival.

Il 14 dicembre 2019 si festeggia l'arrivo del Natale ballando con Ben Klock, Ame e Adiel.

Il biglietto di ingresso parte da 28 euro più diritti di prevendita.

Il Festival, la cui prima edizione risale ad aprile 2013, segue il modello di sviluppo dei grandi festival di musica elettronica internazionali, lavorando sulla qualità della proposta, alti standard di sicurezza e piani marketing su ampia scala.

First Festival propone un ventaglio artistico di livello internazionale ospitando i migliori dj del settore. La proposta musicale è sempre affiancata ad uno show visivo di altissima qualità sviluppato in partnership con Joy Project (società che si occupa della realizzazione di grandi eventi come Xfactor, olimpiadi di Torino, finale di Champion League) e Show Tecnologies.