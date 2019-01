Firmacopie con Jenny De Nucci alla Feltrinelli

Sabato 2 febbraio alle 15, presso la libreria La Feltrinelli di via Ceccardi, Jenny De Nucci - giovanissima attrice ("Il Collegio", "Un passo dal cielo 5"), influencer e star del web con al seguito oltre 2 milioni di fan - incontra il pubblico e firma copie del suo libro "Girls - Siamo tutte regine" edito da DeA Planeta.

Per poter accedere prioritariamente al firmacopie è necessario acquistare il libro presso La Feltrinelli di Genova e ottenere il pass.

Il libro

La vita è dura se hai diciotto anni e sei un’aspirante attrice. Le cose infatti per Alma non sono facili come sembrano. E se su Instagram i fan la cercano e le chiedono migliaia di consigli, nella realtà quotidiana, i genitori sono preoccupati per il suo rendimento scolastico, Romeo, il ragazzo che le piace, si comporta in modo ambiguo, e le amiche non sempre la capiscono.

Alma sente il bisogno di qualcuno che le dia la forza di affrontare tutto questo: cerca un punto di riferimento, un’icona che la indirizzi e conforti, proprio come fa lei con le ragazze che ogni giorno le scrivono sui social in cerca del suo parere. Tra litigi e incomprensioni, quando sembra che tutto per Alma stia andando a rotoli, improvvisamente le cose prendono una piega anche peggiore. In una sola notte le migliaia di follower del suo profilo Instagram scompaiono. Al loro posto restano pochi e strani nickname: Cleopatra, Evita Perón, Nadia Comaneci… Alma clicca sui bizzarri profili e si trova magicamente catapultata nelle vite di queste donne, che, scoprirà, in epoche diverse hanno fatto la storia.

Ognuna di loro ha affrontato paure e incertezze, ognuna ha qualcosa di importante da insegnarle. Perché la via che porta al successo è lastricata di ostacoli. E perché il coraggio, la forza, la tenacia sono nostre, e delle donne che ci hanno preceduto.