Fedez incontra i fan alla Feltrinelli

Appuntamento da non perdere per i fan di Fedez: l'artista sarà alla Feltrinelli di Genova domenica 10 febbraio 2019, per presentare il suo nuovo album "Paranoia Airlines".

Il cd (prenotabile in anticipo) si può acquistare dal 25 gennaio: chi lo acquista alla Feltrinelli di Genova ottiene il pass per accedere al firmacopie. Un pass per ogni acquisto.

"Paranoia Airlines" è il quinto album da solista del rapper, e ad anticipare l'album sono stati i singoli "Che cazzo ridi", uscito il 4 gennaio e realizzato insieme a Tedua e Trippie Redd, e "Holding Out for You", pubblicato l'11 gennaio e che ha visto la partecipazione di Zara Larsson.