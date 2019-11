Firmacopie con l'autore fantasy Elvio Ravasio alla Feltrinelli

Doppio appuntamento con Elvio Ravasio, autore fantasy della saga "Cronache dei cinque regni" e di "Medioevo": sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 lo scrittore s'intratterrà con il pubblico per parlare dei suoi romanzi e della narrativa di genere e firmerà copie dei suoi lavori.

L'appuntamento è alle 10 alla Feltrinelli di via Ceccardi.

La saga "Cronache dei cinque regni"

Tre giovani, uniti da una profezia, combatteranno il signore delle forze oscure e degli elementi. Insieme affronteranno un viaggio che li metterà a dura prova. Inizia così la saga dei cinque regni, un tuffo nell’avventura e nella fantasia dove amicizia, fedeltà, onestà, amore sono i valori che uniscono i tre protagonisti.

L’autore – da sempre amante del genere fantasy, avido lettore, vincitore di numerosi premi letterari – ha concepito questa storia incantata per dare la buona notte alla figlia bambina. "Guerrieri d’argento" è divenuto il primo libro di una saga in cui passione e amore per la scrittura e il racconto lo hanno portato in giro nelle scuole d’Italia dove ha incontrato e appassionato moltissimi lettori grandi e piccoli.

"Medioevo"

Passato e presente si intrecciano. Siamo nell'anno 2354, una casta elitaria conosce l'immortalità e l'uso insensato della tecnologia sta portando alla devastazione il pianeta. Un vecchio mago e una giovane strega uniranno i loro poteri contro i biocyborg al comando. Solo un viaggio nel passato può rimediare a un futuro senza futuro, ma questa tecnologia ancora non esiste. Cosa succederà?