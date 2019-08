Fiorella Mannoia in concerto a Genova con il "Personale Tour"

Fiorella Mannoia porta il suo "Personale Tour" al Carlo Felice di Genova: la data del concerto è martedì 15 ottobre 2019. In scaletta le canzoni del suo ultimo album "Personale" ma non mancherà lo spazio per alcuni dei successi di sempre della cantante.

La famosa cantautrice dall'inconfondibile chioma rossa torna dunque sul palco del teatro genovese per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo lavoro.

«Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere - dichiara Fiorella Mannoia -. Non c’è età per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia. E questa è la mia piccola e umile “personale”. Ho voluto abbinare a ogni brano di questo album uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni. “Personale” è una modesta raccolta di storie raccontate attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica e di storie interpretate attraverso la musica, grazie quindi ai soggetti che ho ritratto negli scatti e grazie agli autori tutti, ai musicisti tutti e a chi mi ha affiancato nella realizzazione di questo progetto».