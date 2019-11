Fine settimana al Caribe Club tra liscio e latino

Venerdì 29 novembre 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22.30, ritorna l'appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Durante la serata si balla nelle tre sale di salsa, bachata e kizomba, per garantire una notte latina a 360 gradi.

Nella sala di bachata ritorna alla console dj Jonathan Lopez, accompagnato dall'animazione in pista dei ballerini di alcune tra le migliori scuole di bachata, ovvero Jonathan e Ilaria della Caribe Academy, Silvia e Gabriele della Sks Dance Company e Paola di Islalatina Dance Group. Nella sala latina si balla con dj El Papi e con l'animazione dei ballerini del Caribe Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia, Daniela, Federica e altri. Special guest della serata latina Andrea Rattazzi e Stefania Civilla, che presenteranno lo show "Basic on Pachanga" in anteprima esclusiva. Infine, nella sala di kizomba la console sarà capitanata da dj Chris e dj Simo, che faranno ballare tutti i kizomberi con la musica più sensuale e romantica di sempre.

Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103

Sabato 30 novembre dalle ore 21.30 torna l'appuntamento dedicato al liscio con la serata “Liscio sul mare”, una festa per tutti gli amanti dei balli classici ma non solo. Durante la serata si ballerà fox, mazurka, valzer, ma anche bachata, polka, rumba, tango, milonga e balli revival. Alla console ci sarà dj Silvia Foschia.

Ingresso 10 euro. Informazioni: 3474314742