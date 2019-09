Finalissima del concorso per bambini "La Lanterna d'Oro": partecipanti provenienti da tutta Italia

Giunto ormai all'ottava edizione, il contest musicale La Lanterna D'oro si è radicato sul territorio ligure come il Concorso Canoro di Voci Nuove riservato a Bambini e Ragazzi dai 5 ai 15 anni, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale L'Alveare e da Maia® di Verdiano Vera con il Patrocinio della Regione Liguria e il sostegno del Municipio II Centro Ovest.

La manifestazione ha come obiettivo educare i giovanissimi a vivere la musica come gioia da condividere.

La finalissima di questa edizione 2019 si terrà sabato 7 settembre alle ore 20.30 ai piedi della Lanterna di Genova, il simbolo per eccellenza che dà luce alla nostra città e che come ogni anno diventa lo sfondo di questa festa musicale particolarmente sentita sia dai grandi che dai più piccini. Lo scopo, oltre a quello di regalare una serata di svago e di spettacolo sano e genuino fatto da piccoli artisti è anche quello di sostenere l'Associazione che si adopera per mantenere attivo il nostro faro e tutte le sue attività.

Ad esibirsi saranno circa quaranta bambini provenienti da tutta Italia (Genova, Savona,Albenga, La Spezia, Asti, Milano, Caserta, Varese, Carrara, Bagnara Calabra, Trento, Pozzonovo, Rovereto, Padova, Biella, Parma ). Ad ascoltarli e decretare il vincitore sarà la giuria composta da : Camilla Ricciardi (Influencer, attrice, da Il Collegio RAI 2), Romina Uguzzoni (campionessa di tap dance, coreografa e cantante) Antonella Serà (cantautrice, insegnante di canto, direttrice del Piccolo Coro Lollipop) e Luca Masperone (musicista, giornalista e insegnate di musica).

Graditissime ospiti saranno le piccole ballerine di Tap Dance dell'Officina dell'Arte che hanno partecipato al campionato italiano nel 2019 che offriranno due suggestivi momenti di danza unita alla magia del'improvvisazione .

La serata è stata organizzata in collaborazione con : Oreficeria Mango Gennaro, Latte Tigullio e Pasticceria Tagliafico.

Presenta Simona Cappelli con la piccola cantate e attrice Olga Rui Marchiò, in gara allo Zecchino d'Oro nel 2017 con la canzone Radio Giungla.



L'ingresso per assistere alla serata ha un costo di 5 euro.

Una parte dell'incasso sarà devoluto all'Associazione Amici della Lanterna, in beneficienza per La Lanterna di Genova.