Filosofia e salute: stare bene è possibile? Conferenza alla biblioteca Berio

Lunedì 18 novembre, biblioteca Berio, sala dei Chierici, ore 17:15 ingresso gratuito, incontro su filosofia e salute.

Viviamo in un mondo in cui gli orrori sono all’ordine del giorno, ed il convivere quotidianamente con tali brutture sta provocando in noi un’assuefazione, una sconcertante indifferenza, un’abitudine alla disarmonia. Tutto ciò influisce sulla nostra salute, dando vita ad una serie di problematiche sia fisiche che psicologiche.

E allora, star bene è possibile?

La risposta dell'associazione Nuova Acropoli è: sì! Star bene è possibile se torniamo a chiederci cosa sia veramente necessario e utile, sentire che ognuno di noi è unito all’altro, e tutti insieme con il mondo in cui viviamo.

Interverranno alla conferenza: Giorgio Armato, medico, Sebastiano Salvidio, zoologo, Francesco Margiocco giornalista Secolo XIX, Lo Giudice Maria Rosa, volontaria Nuova Acropoli.

Modererà la conferenza Eva Perasso giornalista e conduttrice in programmi di salute e benessere di TeleNord.