"Filosofia attiva" viaggia online

Nuova Acropoli Genova organizza quattro incontri gratuiti in video conference per conoscere alcuni dei più interessanti esponenti della filosofia neoplatonica.

Mercoledì 8 alle 18.30, si inizierà con l’introduzione al pensiero neoplatonico, per continuare mercoledì 15-22-29 sempre alle 18.30, con la conoscenza di Plotino, Proclo e Giuliano.

Si scopriranno insieme gli strumenti di riflessione che la filosofia mette a disposizione: le orme del grande Plotino con la sua idea del mondo, Proclo con le sue idee sull’origine e il passato, la ricerca dell’unità di intenzioni con Giuliano.

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.

Per partecipare a questa iniziativa basta inviare una email all’indirizzo genova@nuovaacropoli.it

Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di collegamento.