Il Genova Film Festival spegne 20 candeline

Torna, per la 20esima edizione, il "Genova Film Festival", l'evento cinematografico più importante della Liguria, con molti appuntamenti in programma per un'intensa settimana di proiezioni e incontri nel centro storico cittadino, a partire dalle sezioni competitive del Festival che si terrà quest'anno dal 3 al 9 dicembre.

In allegato, in fondo all'articolo, il programma completo dell'evento.

Gli ospiti: 300 autori da tutt'Italia

Anche quest’anno circa 300 sono gli autori provenienti da tutta Italia che partecipano al Concorso Nazionale per Cortometraggi e Documentari. A Genova verrà proiettata la selezione del meglio della produzione del nostro Paese, tanti gli autori che verranno a presentare le loro opere.

Grande ospite del Festival, l’iraniano Babak Karimi, protagonista della sezione Ingrandimenti curata dal critico e autore televisivo Oreste De Fornari.

Attore, montatore, produttore e operatore di ripresa, personaggio di culto amato dagli addetti al settore per la sua poliedricità, protagonista, tra l'altro, di ben due Premi Oscar come Miglior film straniero e vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per Una separazione di Asghar Farhadi, incontrerà il pubblico in una sorta di lezione di cinema in cui si ripercorrerà la sua carriera con proiezioni e racconti in un continuo dialogo con gli spettatori.

L'attrice, scrittrice e regista italo-svizzera Giorgia Würth, interprete di film, serie tv e opere teatrali, passata recentemente dietro la macchina da presa, sarà protagonista della sezione Genova per noi – i Liguri nel Cinema, la Liguria come set. L’attrice incontrerà il pubblico del Festival e presenterà il suo documentario su un’altra protagonista del cinema e della TV italiana, Sandra Milo.

Omaggio a Vittorio Gassman

Tra le proposte il consueto Omaggio a Vittorio Gassman con la proiezione del documentario Sono Gassman! Vittorio, re della commedia, reduce dal successo al Festival di Roma, che verrà presentato dal suo autore, il giornalista Fabrizio Corallo.

Spazio anche alla formazione con la sezione ABCinema che quest’anno prevede una lezione dal titolo Produrre film di qualità, dal filmmaking a basso budget alla coproduzione internazionale tenuta dal regista milanese Mirko Locatelli.

Interverrà la produttrice e sceneggiatrice Giuditta Tarantelli.

A seguire verrà proiettato, in anteprima per la Liguria, il loro recentissimo Isabelle (Rai Cinema/Agat Films), fresco vincitore del Premio per la Miglior sceneggiatura al Montreal World Film Festival e del Premio alla Miglior attrice protagonista (la francese Ariane Ascaride) al Cape Town International Film Market & Festival.



Parte della programmazione del Festival è inoltre dedicata alla valorizzazione dei talenti liguri con il concorso Obiettivo Liguria e la sezione Genova per noi.

Allegati