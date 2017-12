Fabrizio De André Principe libero in anteprima al cinema

Principe libero, il film su Fabrizio De André, è finalmente pronto. Per poterlo vedere sarà necessario attendere febbraio, quando andrà in onda sulla Rai. Ma martedì 23 e mercoledì 24 gennaio il film sarà in anteprima al cinema. Il film è stato girato a Genova la scorsa primavera.

Coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film, scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci e diretto da Luca Facchini, interpretato da Luca Marinelli (nel ruolo di Fabrizio De André), Valentina Bellé, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi e con la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini, Fabrizio De André Principe libero è distribuito da Nexo Digital.