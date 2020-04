Il 25 Aprile della Filarmonica Sestrese è online

La Filarmonica Sestrese ha sempre preso parte su invito del Comune di Genova alla manifestazione per la celebrazione del 25 Aprile suonando durante la grande sfilata in via XX Settembre sino a piazza Matteotti.

Purtroppo e ovviamente, quest'anno la manifestazione cittadina non avrà luogo ma la Filarmonica ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con una registrazione e montaggio di video effettuati da casa del canto Bella Ciao, corredato da immagini e video di repertorio delle sfilate passate.

Il video verrà pubblicato sabato 25 aprile.