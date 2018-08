Fiesta cubana e stage di kizomba al Caribe

Venerdì 10 agosto 2018 al Caribe Club dalle 22.00 (C.so Italia 3) ritorna l’appuntamento del venerdì estivo con la Fiesta Cubana e la musica di Massimiliano Zirilli alias dj Zmax.

In pista non mancheranno le animazioni dei ballerini Moreno, Anaisa, Amelia De Martis, Katherine, Ashe Cubana e molti altri. Dalle 22 inoltre si rinnova l’appuntamento con lo stage gratuito di kizomba a cura dei maestri Christian Tankana e Dalila Altovino. A dominare la consolle dj Chris Graziano, in pista ad animare il pubblico il gruppo Quiero Kizomba.

Ingresso con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro); possibilità di parcheggio davanti al locale. Info: 335207103.