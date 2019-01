Fiera di Sant'Antonio a Chiavari: 400 bancarelle per lo shopping invernale

Arriva una festa della tradizione a Chiavari, sabato 19 e domenica 20 gennaio: la Fiera di Sant'Antonio.

Con le sue 400 bancarelle - tra artigianato, antiquariato, gastronomia, piante, attrezzi agricoli e tanto altro - si tratta di un appuntamento molto atteso per lo shopping invernale del Levante.

Per l'occasione, il transito veicolare è interdetto per tutta la durata della manifestazione in via Delpino, piazza della Torre, via Gagliardo, via del Casaretto, piazza Matteotti, via Rivarola, via Nino Bixio, corso Garibaldi, corso Dante, piazza Roma, piazza Cavour, via Trieste, corso Dante (tratto finale) e viale Kasman.