La Fiera di Sant'Agata torna anche nel 2020: info e date

Ritorna domenica 2 febbraio 2020 la fiera di Sant'Agata, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Si tratta di una tradizione molto antica: per la fiera scendevano a fondovalle agricoltori e allevatori ma arrivavano anche da località remote per stringere affari e comprare sementi nel momento in cui si preparava la semina dei campi. Oggi resta una delle più importanti fiere del nord Italia con molti elementi ancora legati alle sue origini: sementi, attrezzi da lavoro, specialità cibarie provenienti da molte parti d’Italia.

La festa di Sant'Agata soppiantava con il cristianesimo i riti pagani della fertilità che seguivano i giorni della Merla ma ancora più profondamente imponeva la venerazione di una delle sante più amate nella tradizione cattolica.

Vissuta nel terzo secolo dopo Cristo, donna colta e ricca, figlia di un’agiata famiglia catanese convertita al cristianesimo, la Santa fu perseguitata non solo per il suo rifiuto di riassoggettarsi alle antiche divinità pagane ma anche per la sua bellezza.