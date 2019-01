Torna la Fiera di Sant'Agata, tra bancarelle e prodotti per tutti i gusti

Torna un appuntamento amatissimo dai genovesi, che si svolge ogni anno a San Fruttuoso: la Fiera di Sant'Agata, con i suoi stand e le bancarelle di artigianato e gastronomia. Insomma, un'ottima occasione per fare un po' di shopping all'aperto.

Quest'anno la festa si svolgerà domenica 3 febbraio: come annuncia il Comune di Genova, quel giorno nell'area della fiera entra in vigore il divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli dalle 00,00 alle 24,00.

La fiera è legata al nome della Santa venerata nell’omonima chiesa situata nel quartiere di San Fruttuoso ed è un appuntamento molto sentito dai cittadini di Genova e della provincia.

Da corso Galilei a corso Sardegna, passando per piazza Giusti, piazza Manzoni, via Giacometti, via Casoni, via Novaro, piazza Martinez, via Torti e piazza Terralba: la fiera rappresenta da sempre un'occasione di svago e divertimento per un intero quartiere della città, chiamando anche tantissimi visitatori da fuori.