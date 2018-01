Torna la Fiera di Sant'Agata con più di 600 bancarelle per tutti i gusti

Genova in festa, domenica 4 febbraio 2018, con la tradizionale Fiera di Sant'Agata che, quest'anno, vedrà ben 634 bancarelle.

La Fiera è legata al nome della Santa venerata nell’omonima chiesa situata nel quartiere di San Fruttuoso ed è un appuntamento molto sentito dai genovesi.

Da corso Galilei a corso Sardegna, passando per piazza Giusti, piazza Manzoni, via Giacometti, via Casoni, via Novaro, piazza Martinez, via Torti e piazza Terralba: la fiera rappresenta da sempre un'occasione di svago e divertimento per un intero quartiere della città, chiamando anche tantissimi visitatori da fuori.