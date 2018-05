Molassana in festa con la Fiera di San Gottardo: variazioni alle linee dei bus

Per gli amanti delle bancarelle e dei mercatini, torna a Molassana l'appuntamento con la Fiera di San Gottardo, con esposizoine di banchi di tutti i tipi e qualità, e tanto altro.

L'appuntamento è domenica 6 maggio, e per l'occasione Amt ha programmato la variazione di alcune linee: a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Piacenza per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 6.30 alle ore 21.00, la linea 13 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Centro: i bus, giunti all’altezza di via Geirato, transiteranno per ponte Fleming, via Adamoli, lungobisagno Dalmazia, ponte Monteverde e via Piacenza dove riprenderanno regolare percorso.