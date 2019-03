Bolzaneto in festa per la fiera di San Giuseppe

Prodotti tradizionali, a chilometro zero, piante, formaggi, salumi, miele e tanto altro: questi sono solo alcuni degli oltre 250 banchetti che si potranno trovare domenica 17 marzo 2019 a Bolzaneto, per l'attesissima fiera di San Giuseppe, che ogni anno attira centinaia di visitatori da tutta Genova e provincia.

Un'idea originale per fare shopping e per cercare qualche idea regalo per la Festa del Papà (19 marzo), passeggiando nel centro della Valpolcevera: le vie interessate alla manifestazione sono via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi e piazza Rissotto.

In occasione della Fiera di San Giuseppe, dalle 6.00 alle 24.00 le linee bus di Amt 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Campora: percorso regolare.