Fiera di San Giuseppe, Bolzaneto invasa dai banchetti

Domenica 19 marzo a Genova Bolzaneto torna la tradizionale Fiera di San Giuseppe, con 250 banchetti: piante, formaggi e salumi, miele e tanto altro. Le strade interessate alla manifestazione sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via O. Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi e piazza Rissotto.

Nelle strade coinvolte vige il divieto di sosta dallo scoccare della mezzanotte sino alla mezzanotte di lunedì. La polizia municipale ha provveduto a informare i cittadini con degli apposti cartelli. In caso di maltempo, bisogna attendere le comunicazioni di Arpal e protezione civile in merito a eventuali allerte.

Modifiche alla rircolazione degli autobus Amt

Dalle 6 alle 24 le linee 270, 275, 275 / e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linee 270 e 670. Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/. Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Campora: percorso regolare.

Inoltre, in occasione della Fiera, nel pomeriggio di domenica 18 marzo per la linea 8 sono previste intensificazioni e il prolungamento del percorso fino a Bolzaneto.