Torna la Fiera Primavera per la 51esima edizione, tra shopping, gastronomia e artigianato

Torna anche nel 2020 il consueto appuntamento con la Fiera Primavera, la grande campionaria che ogni anno anima il quartiere fieristico di Genova. Quest'anno le date da segnare sul calendario vanno da venerdì 27 marzo a domenica 5 aprile.

Con la 51esima edizione di questo evento arriva anche la prima grande occasione della stagione per fare shopping e concludere grandi acquisti per la casa, il tempo libero e il mangiar bene. Non mancheranno eventi collaterali e iniziative speciali.

La Fiera Primavera vanta un pubblico dai grandi numeri, con una media di oltre 250mila visitatori negli ultimi cinque anni, variegato e composito.

Come di consueto, si potrà spaziare tra diverse aree dedicate a pianeta casa, enogastronomia con ristorazione, take away e truck food, outdoor, auto moto e camper, orto e giardino, artigianato di qualità e dimostrazioni.