Fiera San Pietro e Paolo, invasione di bancarelle alla Foce

In attesa di conoscere il programma e se ci saranno i tradizionali fuochi di artificio, la data da segnare sul calendario per quanto riguarda la fiera di San Pietro e Paolo è quella di domenica 24 giugno 2018.

Di certo non mancheranno le bancarelle, disseminate per il quartiere della Foce, per una giornata all'insegna del divertimento e dello shopping, unito a specialità gastronomiche varie.