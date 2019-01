World Cats: la mostra felina torna alla Fiera di Genova

Il 9 e 10 febbriao 2019 a Genova torna l'Esposizione Internazionale Felina "World Cats": l'appuntamento è al padiglione B della Fiera di piazzale Kennedy. Come di consueto, tantissime le razze esposte: dalle più comuni alle più rare, per quello che non è solo un concorso di bellezza ma anche una prova per i vari allevatori.

Si inizia sabato alle 10,30, con apertura dell'expo e valutazioni dei giudici (prima, dalle 7,30, ingresso dei gatti e visite veterinarie). Alle 15,30 Best in Show, e alle 19 chiusura dell'esposizione. Alle 21, cena di gala per giudici ed espositori.

Domenica i gatti con i loro padroni entrano alle 8, mentre l'expo apre le sue porte al pubblico alle 9. Alle 16,30 Best in Show, e alle 19 chiusura dell'esposizione.