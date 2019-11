Fiera di Natale: il Mercatino di Brignole nuovamente in piazza della Vittoria

Torna anche quest'anno la Fiera di Natale - conosciuta fino a pochi anni fa anche come Mercatino di Natale di Brignole - con più di 100 stand per tutti i gusti.

Le bancarelle, che vendono idee regalo, prodotti gastronomici e oggettistica a tema natalizio - con tutto l'occorrente per fare albero di Natale e Presepe - saranno collocate, come l'anno scorso, in piazza della Vittoria, dal 1 al 24 dicembre 2019 (ma c'è chi, come di consueto, si fermerà anche dopo il 25).

Storicamente il mercatino è una delle prime manifestazioni commerciali sorte per arricchire l'offerta mercantile e culturale di Genova nel periodo natalizio, e continua ad essere un polo di attrazione per genovesi e non, cercando di sostenere il commercio sulle aree pubbliche.