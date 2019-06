Con la Fiera della Maddalena giochi, musica e pastasciutta in piazza

Sabato 8 giugno dalle ore 15 nel Sestiere della Maddalena si terrà la 14esima edizione della Fiera della Maddalena.

Il centro storico si arricchisce per un giorno con giochi, laboratori, letture, musicisti (dalle 16,30 in piazzetta Boccanegra) e attori teatrali e molto altro.

Pastasciutta per tutti in via della Maddalena e concertone finale in piazza Cernaia con Irene Buselli, Irene Manca, Misentotale e Followtheriver.