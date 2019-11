Fiera del Libro: il tradizionale appuntamento natalizio in Galleria Mazzini

Torna, per Natale 2019, un mercatino molto particolare: quello dedicato a chi ama leggere.

La Fiera del Libro approda nuovamente a Genova, dal 30 novembre al 6 gennaio, e torna in Galleria Mazzini, storica location, per tutto il periodo delle feste natalizie: sarà possibile trovare libri nuovi e usati, di case editrici "mainstream" e indipendenti, per grandi e piccini, occasioni, sconti, rarità, ma anche vinili, affiches, oggettistica e molto altro.

La Fiera del Libro quest'anno tra l'altro collabora con il Mercatino di San Nicola: tra le novità, la panchina letteraria per attività di bookcrossing, una sorta di pit stop nei momenti dedicati agli acquisti di Natale, ideata dall’assessorato al Commercio e ai Grandi Eventi del Comune di Genova al fine di concedere, a chiunque intenda approfittarne, qualche minuto dedicato alla lettura con la possibilità di scambiare libri in maniera totalmente gratuita.