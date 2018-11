La "Fiera del Libro" torna in galleria Mazzini per le feste di Natale

Una buona notizia per tutti gli appassionati del variopinto mondo della lettura: dal 1 al 24 dicembre, in centro a Genova torna la tradizionale "Fiera del libro" del periodo natalizio, ospitata in Galleria Mazzini.

Girando tra le bancarelle si potranno trovare le ultime novità ma anche libri usati, reminder, stampe, fumetti, dischi, cd e dvd.

L'occasione ideale, insomma, per tutti coloro che vogliono concedersi un buon libro, ma anche per chi è a caccia di qualche idea originale per fare un regalo di Natale.