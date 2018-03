Torna la Fiera del Disco al Porto Antico

Torna, con il patrocinio del Comune di Genova, la 15esima edizione della Fiera Internazionale del disco, cd e vinile, usato e da collezione che si terrà ai Magazzini del Cotone moduli 7/8 al Porto Antico di Genova (zona Acquario) il 7 ed 8 aprile dalle ore 10:00 alle 19:00.

Ben 80 espositori da tutta Italia e dall’estero, i migliori super selezionati per coprire ogni genere musicale.

E ancora, poiché la fiera non è solo compravendita, anche concerti, dj set, presentazioni libri, incontri a tema, mostra fotografica e memorabilia, un progetto per le scuole e molti altri eventi in via di organizzazione! Stay Tuned!

7-8 aprile – Genova – Magazzini del Cotone moduli 7/8

Orari al pubblico 10:00-19:00.

Ingresso al pubblico euro 5.

Organizzazione: Ernyaldisko