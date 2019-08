Fiera del Bestiame e Festa dei Genovesi a San Cipriano

Modernità e tradizione sono le parole d'ordine della grande festa che si svolge a San Cipriano (Serra Riccò) tra il 30 agosto e il 1 settembre 2019, tra discoteca e fiera con più di 50 espositori.

Il programma:

VENERDI' 30 AGOSTO

- Dalle 20 apertura stand gastronomici con ravioli, hamburger, panini, salsiccia, patatine e tanto altro.

- Dalle 22 musica no stop con "Voglia di dance all night".

SABATO 31 AGOSTO

- Ore 19: cena a base di minestrone alla genovese e carne alla brace

- Esposizione del bestiame

- Raduno d'auto d'epoca e tuning

DOMENICA 1 SETTEMBRE

- Dal mattino fino a dopo cena in piazza ci saranno più di 50 stand espositivi di prodotti tipici e artigianato locale, con anche esposizione del bestiame delle aziende agricole di Serra Riccò, esposizione di macchine agricole d'epoca, dimostrazioni di lavorazioni agricole, degustazione birre artigianali, giochi gonfiabili gratuiti, garriccio by Vintage Garriccio, battesimo della sella, mostra di modellismo e antichi mestieri e percorso sensoriale per bambini.

- Ore 12: pranzo a base di specialità locali tra cui trofie, ravioli, grigliata mista e bollito con la carne degli allevatori locali, dolci e molto altro.

- Ore 19: cena a base di specialità locali come a pranzo.

- Durante il pomeriggio lotteria, servizio bar, stand gastronomici.