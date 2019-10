A Genova arriva la prima Fiera d'Autunno

A Genova passano le stagioni ma non la voglia di festeggiare e di fare shopping: alla Fiera di piazzale Kennedy, dal 17 al 20 ottobre 2019 arriva per la prima volta la campionaria dedicata all'autunno.

La Fiera d’Autunno - che aspetta tutti i visitatori nel padiglione B - è una rassegna dedicata alle famiglie e al grande pubblico. Come la "cugina" Fiera Primavera, ospiterà diversi stand divisi per diversi settori tra artigianato di qualità e shopping, turismo, articoli per la casa, outdoor, moto auto e camper, orto e giardino, ristorazione take away e food truck, dimostratori e tanto altro.

Forti dell’esperienza ultracinquantennale di Fiera Primavera e del suo fortunato mix espositivo, gli organizzatori propongono così quattro giorni dedicati agli acquisti e al food negli spazi fronte mare del piano superiore del padiglione Jean Nouvel.

L'ingresso è libero.

Orari: dal giovedì al venerdì dalle 15 alle 23, sabato dalle 11 alle 23, domenica dalle 11 alle 21,30.