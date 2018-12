Fiaccolata in mountain bike a Sant'Eusebio

Sabato 22 dicembre fiaccolata in mtb con partenza dalla piazza di Sant'Eusebio alle ore 19,15.

Il programma prevede gita con panino e bibita al sacco, brindisi in sella offerto dall'associazine alla Torre di Quezzi, poi una discesa divertente in compagnia fino alla piazza per dare inizio alla tradizionale festa alle ore 21, con tutta la comunità di Sant'Eusebio.

I biker più piccoli sono i benvenuti e aspetteranno insieme a qualche socio della Genova Mtb Sant’Eusebio il gruppo dei Babbi Natale sulla strada asfaltata, salendo dopo la pizzeria rebechecco per poi arrivare sulla piazza in bicicletta tutti insieme.

Cinque chilometri in bicicletta con cappelli di Babbo Natale, palline, festoni e quant'altro: sarà questo l’equipaggiamento della fiaccolata organizzata per il 22 dicembre in occasione del Natale in piazza a Sant'Eusebio.

Per info : info@asdgenovamtb.it