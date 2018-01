Due anni senza Giulio Regeni: fiaccolata per le strade del centro

Giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 19, Amnesty International Liguria e ADI Genova, Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani, organizzano una fiaccolata per continuare a chiedere verità per Giulio Regeni, a due anni dalla sua scomparsa.

Si parte da palazzo San Giorgio alle 19 per arrivare in piazza De Ferrari alle 19,41, ora dell'ultimo sms inviato da Giulio. In piazza il corteo si fermerà e osserverà un minuto di silenzio.

Aderiscono all'evento le associazioni studentesche IdeeGiovaniUnige e Volta La Carta.