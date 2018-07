Fiaccolata in canoa a Camogli in occasione della Stella Maris

Domenica 5 agosto appuntamento da non perdere con gli amanti dello sport, del mare e delle attività open air di sera: a Camogli si terrà la Fiaccolata in Canoa in occasione della Stella Maris.

Appuntamento in spiaggia alle 18.30. Si inizia con un rinfresco con vino bianco e aperitivo del Marinaio. Nel frattempo, piccola riunione per coordinarsi durante il tragitto in mare.

Prezzo 25 euro.

Tel 3358234339