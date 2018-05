Arenzano, arriva il Festival Teatrale Regionale "Nena Taffarello"

Si svolgerà ogni venerdì e sabato sera dal 19 maggio al 2 giugno, la prima edizione del Festival Teatrale Regionale "Nena Taffarello", organizzato dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano.

Nena Taffarello si è spenta nel febbraio 2017, ed era molto conosciuta ad Arenzano per i suoi innumerevoli interessi che la portavano a impegnarsi in prima persona in tante associazioni. Attrice, aveva contribuito a fondare Il Sipario Strappato, con l'obiettivo di creare uno spazio, tramite il teatro, in cui i giovani potessero trovare un riscatto.

La giuria del festival, composta dall'attore e comico Enzo Paci e dall'attore, regista e professional coach Luigi Marangoni, ha selezionato le cinque compagnie finaliste che si esibiranno al teatro Il Sipario Strappato (via Marconi 165, Arenzano) dal 19 maggio al 2 giugno.

Il programma:

Sabato 19 maggio ore 21

"Appartamento al plaza"

di Neil Simon

compagnia 7a7mbre (lingua)

Savona



Venerdì 25 maggio ore 21

"Fanni e Desfa"

di Antonella Risso e Carlo Oneto

compagnia "Teatralnervi" (dialetto)

Genova



Sabato 26 maggio ore 21

"Curpa di gnocchi dell'amò"

di Loredana Cont

compagnia "Quelli de' na votta" (dialetto)

Carasco (GE)



Venerdì 1 giugno ore 21

"Acre odore di juta"

Compagnia degli Evasi (lingua)

La Spezia



Sabato 2 giugno ore 21

"Brividi di Musical"

compagnia "Musicalmente" (musical)

Genova



La premiazione avverrà sabato 2 giugno al termine dell'ultimo spettacolo. La giuria tecnica premierà il miglior attore, la miglior attrice, la miglior regia e il miglior spettacolo.

Ci sarà inoltre il premio del pubblico.

«Il Sipario Strappato - dice il direttore artistico Lazzaro Calcagno - ringrazia le 25 compagnie provenienti da tutta la regione che hanno presentato spettacoli di altissima qualità, rendendo molto difficile il compito della giuria».

Info e biglietti:

Assistere a uno spettacolo costa 8 euro. L'abbonamento a tutti gli spettacoli costa 25 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121.