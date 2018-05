"Si può fare!": il Fesival dello Sviluppo Sostenibile fa tappa a Genova

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile fa tappa a Genova martedì 29 maggio 2018 con "Si può fare!" una giornata dedicata alla crescita delle imprese del territorio che mettono al centro della loro attività lo sviluppo sostenibile.

L'appuntamento è presso il Palazzo della Borsa (Sala delle Grida).

Il programma della giornata:

PRIMA PARTE: ore 9.45 – 13.15

ore 9.45: Apertura dei lavori e saluti Istituzionali

Paolo Odone – Presidente Camera di Commercio di Genova Patrizia de Luise – Presidente Confesercenti Nazionale e CLP

ore 10.00

Presentazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Modera: Claudia Strasserra, Bureau Veritas - membro di AISEC ENEL Spa – Luca Meini, Head of Environmental Strategies,

Innovability

RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile –

Adriana del Borghi, Referente di Ateneo per la Sostenibilità Ambientale, Università di Genova

ore 10.15

La Ricerca: soluzioni innovative

IIT, Ascom e SGM – Le Bioplastiche: la nuova vita della frutta e verdura

IIT e Gruppo Boero – Da Cacao, mais e arance le nuove pitture ecosostenibili

Eco2Logic – Dalle sigarette al carbone ecologico

ore 10.45

Il Cibo: le alternative contro lo spreco

Costa Crociere – Costa 4GoodFood: la sfida della gestione sostenibile del cibo sulle navi da crociera

Ricibo – Una rete informale per trasformare lo spreco di cibo in risorsa

Caruggi al Cubo – Tre App contro lo spreco alimentare, al fianco delle imprese

ore 11.30

Il Riuso: dalle plastiche agli spazi

Mad Lab – Stampare in 3D alla Maddalena

LessGlass – meno rifiuti, meno bicchieri nel Centro Storico Lab Re-Cycle, Dipartimento Architettura e Design – Recupero e refitting nella Nautica – Produrre con-senso: esperienze del Lab Re-cycle

Consegna Installazione “SenSEA” degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Design Prodotto ed Evento all’Area Marina Protetta di Portofino

ore 12.00

Il Mare: l’innovazione e il recupero per la sostenibilità

Dipartimento Architettura e Design nella Nautica – Recupero e refitting nella Nautica

Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca – Progetto Ita-Fra Marittimo Prisma-Med: riutilizzi alternativi e innovativi degli scarti della pesca

Ziguele - Promozione e valorizzazione della pesca sostenibile

ore 12.30

Il Consumo responsabile: l’attenzione del pubblico e del privato

NeXt, Nuova Economia per tutti – EyeOnBuy, la community che valuta le aziende

Regione Liguria, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile – Gli acquisti verdi per le PPAA

ore 12.50

AISEC, Economia Circolare: un’occasione di formazione a Genova, 1° edizione in Italia – Bureau Veritas

ore 13.00: Chiusura dei lavori

Maurizio Caviglia – Segretario Generale Camera di Commercio di Genova

Light lunch a cura di Emmaus – Cooperativa Sociale Intrattenimento musicale a cura di Ritmiciclando – strumenti da materiali di recupero

SECONDA PARTE: ore 14.30 – 17.00

Tavolo di lavoro

con Camera di Commercio, ASCOM, IIT, SGM Società Gestione mercato e imprese dei settori Florovivaistico, Agricolo e della Pesca per proporre una carta di impegni per lo sviluppo economico per il territorio.