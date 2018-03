"Storie in tasca": a Genova arriva il Festival Internazionale di Narrazione

Sabato 24 marzo dalle ore 16 alle 22, arriva il festival di storytelling "Storie in Tasca" al Museo Teatro della Commenda di Prè, secondo piano.

Il teatro di narrazione è l’arte di trasmettere al pubblico emozioni attraverso le parole, i movimenti del corpo, la modulazione della voce.

In programma, racconti dedicati alle famiglie e ai bambini nel pomeriggio e narratori italiani e europei in orario serale. Leggende del medioevo, figure di personaggi storici antichi e recenti, racconti di viaggi, di sogni, di mondi in cui realtà e immaginazione si mescolano.

Festival curato dall’Associazione Culturale Club Teatro del CCR – Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, in collaborazione con FEST – Federazione for European Storytelling, e con l’Associazione Cultura Eureka e Dario Apicella, Mu.MA, Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione e Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Con patrocinio e contributo di FEST-NET sostenuto dalla Commissione Europea e promosso dalla Federazione per lo Storytelling europeo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.