"Sea Stories": al Porto Antico il primo festival teatrale dedicato al mare

Fondazione Garaventa presenta "Sea Stories", il primo festival teatrale e musicale dedicato al mare, dall'11 al 27 agosto, sull'Isola delle Chiatte.

La scelta della direzione artistica a cura di Igor Chierici, è quella di proporre tre diversi spettacoli in “prime nazionali” (due piéce di canzone e narrazione e una teatrale) che avranno come unico protagonista il mare, "fil rouge" che unirà l’elemento “acqua”, la rivisitazione di testi classici e il porto come luogo di approdo e partenza. A Bacci Del Buono e Federico Sirianni, musicisti e compositori, Igor Chierici attore e drammaturgo, e altri artisti sul palco, sarà affidato il compito di raccontare le leggende, le canzoni e le avventure di mare più affascinanti del panorama mondiale.

L'evento è parte della rassegna 'Genova Città dei Festival', organizzata in collaborazione con il Comune di Genova.

Biglietti: posto unico 15 euro, abbonamento a tre serate 40 euro.

Il programma:

"Marinai, briganti e pescatori" di e con Bacci del Buono e Paolo Gerbella

Sabato 11 agosto alle 21,30 l’Isola Delle Chiatte farà da cornice allo spettacolo Marinai, Briganti e Pescatori.

Bacci Del Buono e Paolo Gerbella racconteranno storie di mare e semplici dicerie popolari racchiuse in un spettacolo davvero unico ed originale.

"Cantata per un vecchio marinaio" di e con Federico Sirianni

Sabato 18 agosto alle 21,30 sull’Isola Delle Chiatte va in scena lo spettacolo "Cantata per un vecchio marinaio".

Federico Sirianni, pluripremiato cantautore, scrittore e autore genovese, trasforma la celebre poesia di S.T. Coleridge “Ballata del vecchio marinaio” in una vera e propria cantata che narra le vicissitudini di un marinaio resosi colpevole dell’uccisione di un albatros. Sul palco insieme a Federico Sirianni ci saranno Raffaele Rebaudengo, Filippo Gambetta e Francesca Garrone.

"La leggenda di Ernest Shackleton. L'eroe dei mari" di e con Igor Chierici

Da giovedì 23 a lunedì 27 agosto sull’Isola Delle Chiatte va in scena lo spettacolo "La Leggenda di Ernest Shackleton – L’Eroe dei Mari".

Igor Chierici vestirà i panni di Frank Hurley, fotografo di bordo, e racconterà l’epica avventura realmente accaduta di Ernest Shackleton e il suo equipaggio sopravvissuti più di due anni ai climi artici, con 30, 40 gradi sotto le zero. Sul palco insieme a Igor Chierici ci saranno Luca Cicolella, Lauretta Grechi Galeno, Edmondo Romano e Ilaria Servi.

Inizio dello spettacolo ore 21:30.