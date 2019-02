Festival della Scienza: la parola chiave del 2019 è "Elementi"

Torna a Genova anche nel 2019 il Festival della Scienza: già fissate le date per la 17esima edizione, che approda in città dal 24 ottobre al 4 novembre.

Come di consueto sono previsti tantissimi appuntamenti tra Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. Undici giorni in cui le barriere fra scienze matematiche, naturali e umane, verranno abbattute e la ricerca si potrà toccare, vedere, capire senza confini.

Elementi

La parola chiave di quest'anno è "Elementi" e il paese ospite sono i Paesi Bassi.

"Elementi" è una parola che rimanda ai concetti che sono alla base di teorie ed esperienze in ogni campo della conoscenza scientifica. Non è una parola scelta a caso: il 2019 infatti è stato dichiarato da Unesco Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi, poiché 150 anni fa veniva formulato il sistema di classificazione proposto da Mendeleev.