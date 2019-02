Sanremo: sipario sul festival 2019, Ex-Otago davanti a Renga e Patty Pravo

Non è certo andata male al Festival di Sanremo ai debuttanti Ex-Otago. La band genovese si è classificata fuori dalla top ten, tredicesima, ma si può consolare per aver messo alle sue spalle personaggi del calibro di Francesco Renga, Paola Turci, Nek, i Negrita e Patty Pravo.

Ad aggiudicarsi la 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata la canzone 'Soldi' di Mahmood. Secondo Ultimo con 'I tuoi particolari' e terzo Il volo con 'Musica che resta'. Daniele Silvestri con 'Argentovivo' ha vinto (41 voti) il premio della Critica intitolato a 'Mia Martini'. Simone Cristicchi ha ottenuto 35 voti e Loredana Berté 12. Silvestri, con 37 voti, si è aggiudicato anche il premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web 'Lucio Dalla' per la sezione Campioni. Al secondo posto Loredana Berté con 30 voti, al terzo Simone Cristicchi con 28 voti. A Silvestri amche il Premio Bardotti per il miglior testo.

Simone Cristicchi ha vinto il premio per la migliore interpretazione, intitolato a Sergio Endrigo, con la canzone 'Abbi cura di me'. Ultimo è arrivato primo nella speciale classifica di Timmusic per il brano più ascoltato in streaming. La serata finale del Festival di Sanremo 2019 è stata vista su Rai1 da 10.622.000 spettatori con il 56,5% di share. Lo scorso anno la finale del primo festival di Claudio Baglioni aveva ottenuto 12.125.000 spettatori e il 58,3% di share.

La classifica competa del Festival di Sanremo 2019