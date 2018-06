Festival delle Periferie: tre giorni di musica a Villa Rossi

Il Festival delle Periferie è alle porte, giunto alla sua 16esima edizione. Dopo il grande ritorno alle origini dello scorso anno, sarà di nuovo il parco di Villa Rossi a Genova Sestri Ponente ad accogliere la rassegna di tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 giugno 2018.

Come negli ultimi anni le serate saranno tematiche: avremo un venerdì dedicato alle varie sfumature della scena punk e hardcore, il sabato un cast più vicino al mondo indie e alternative, infine la Black Sunday, dedicata alle sonorità hard & heavy; cercando di dare spazio a tanto a band emergenti quanto a realtà già consolidate, allo scopo di rendere il festival una vetrina per la scena musicale di Genova e dintorni, comprese le vicine riviere di levante e ponente.

Headliner delle serate saranno venerdì i savonesi Motel Transylvania con il loro torrenziale psychobilly, sabato i Technoir con il loro soul elettronico sempre più apprezzato anche fuori dai confini cittadini ed infine domenica Trevor & The Wolves, nome storico della scena metal ligure. Ad affiancare questi tre nomi ci saranno quasi venti band, comprese le due vincitrici della rassegna Wanted Primo Maggio e una scelta in collaborazione col festival Acmè di Sarzana.

Si partirà dalle 18 con un programma preserale ricchissimo, che potrete accompagnare con un aperitivo nel giardino o una cena al nostro angolo ristoro. La cucina aprirà alla stessa ora e il menù prevederà anche alcuni piatti tipici liguri, oltre ai consueti hot dog e salsicce. Confermata anche quest’anno la selezione di birre artigianali provenienti dal birrificio Henquet di Ovada, che si andrà ad aggiungere a bibite, gelati e caffè del nostro bar.

Chi vuole staccare qualche minuto dalla musica potrà fare due passi tra le bancarelle di artigianato: vestiti, bigiotteria, oggettistica, stampe, e godere appieno del meraviglioso parco di Villa Rossi.

Ma il pubblico non sarà solo quello presente nel parco: grazie alla diretta video in streaming sarà possibile seguire quello che succede sul palco anche tramite YouTube e Facebook.

Venerdì 15 giugno: Friday, I’m in Punk

Il punk e l'hardcore sono generi musicali che si sono sempre mossi nel panorama underground e delle sottoculture giovanili, Genova non fa eccezione in tal senso, con un brulicante sottobosco di band, concerti nei locali e negli storici centri sociali, distro, negozi dedicati e collezionisti di dischi. Negli ultimi anni, grazie all'impegno di tanti ragazzi, Genova è tornata ad essere una città di riferimento per il genere e mai come quest'anno sono nate band e concerti organizzati nei più svariati modi e sempre con pochi mezzi, secondo l'etica del "DIY" (fare da sé).



Proprio per questo, a 41 anni dalla nascita del Punk, Metrodora ha deciso di dedicarvi una serata intera, selezionando alcune delle migliori band del panorama Ligure, con la speranza di avvicinare sempre più persone a quello che non è solo un genere musicale pieno di varietà e libertà espressiva ma anche una cultura di aggregazione ed inclusione, dove tutti sono partecipi ed hanno pari valore, che suonino o meno.

Ad inaugurare il festival saranno l’anarco punk animalista dei FEL-D1, il pop-punk dei giovani Seventy-5 e il garage de L'Esperimento del Dottor K (nuovo progetto di Dario Gaggero, già voce degli Snake Oil Ltd. e -in tempi storici- Formiche Atomiche).

Dopo la pausa si proseguirà con tre band nelle cui formazioni militano diversi esponenti della scena punk e hardcore cittadina di ieri e di oggi: l’hardcore dei Neuvegramme e il punk ramoneggiante dei Goonies, nome ormai storico, a cui seguirà l’hardcore anni ‘80 dei Losers Parade. Si chiuderà con lo psychobilly dei Motel Transylvania.

Sabato 16 giugno: Stranger Saturday

Si comincia con il grintoso rock dei Katiusha, quartetto alt-rock con voce femminile già visto al festival pochi anni fa, quindi il techno-pop surreale de Lo Sceriffo Lobo, duo con un nuovo disco uscito da pochi mesi e con numerosi concerti all’attivo, e la psichedelia degli strumentali Dhvani, trio che vede alla chitarra Alessio Caorsi (chitarrista nelle band di Bobby Soul e con i progressivi Fungus).

Dopo una pausa si riprende con Dalo, it-pop su La Clinica Dischi, e i due vincitori di Wanted Primo Maggio: il crossover dei Tribù Locale e l’alternative rock dei Diatomea.

La sera si concluderà con il ritorno dei Technoir, che dalla loro ultima apparizione al festival hanno conquistato con il loro soul elettronico gli organizzatori del prestigioso festival torinese Jazz:Refound e il producer Godblesscomputer, con il quale sono freschi di collaborazione.

Domenica 17 giugno: Black Sunday

Lo stoner dei Kurt Russhell, band molto attiva nella scena musicale cittadina, e il thrash dei Perseverance inaugureranno la terza e ultima serata, seguiti dalle distorte sonorità sludge dei Naat.

Seguirà lo stoner dei Black Elephant (attualmente nel catalogo di un’etichetta d’oltreoceano), l’interessante mix tra doom e sonorità hawaiane dei Cambrian (che dopo il nostro festival saranno ospiti del Solo Macello festival al Magnolia di Milano) e si chiuderà con il roccioso hard rock di Trevor & The Wolves, band guidata dallo storico frontman dei Sadist.

Ingresso gratuito.